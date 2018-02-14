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Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
Март преподнесет множество погодных сюрпризов – не обойдется без снега и минусовых температур, однако к концу месяца должна наступить настоящая весна. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такой прогноз дает Леонид Горбань, народный синоптик.
«С 3 по 5 марта ожидается снег, а 7 и 9 марта - снег с дождем. С 14 по 16 марта будут дожди, потом с 20 по 22 дождь со снегом, а начиная с 23 марта и до конца месяца осадков не будет», - заявил Горбань. Также синоптик отметил, что примерно до 19 марта ожидается плюсовая температура, но настоящего весеннего тепла еще не будет, поскольку уже 20 марта ожидается легкий мороз – до 3 градусов со знаком минус.
«Устойчивый переход на плюсовую температуру просчитывается с 24 марта, и до конца месяца будет постепенное повышение температуры. Так, начиная с 23 марта, будет плюс 2-3 градуса, и каждый день будет добавляться по 2 градуса тепла и до конца месяца будет уже 6-7 градусов тепла», - добавил Горбань.
Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
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