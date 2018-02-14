Названо главное условие Украины для введения миротворцев на Донбасс

14.02.2018 18:08

Украинская сторона никогда не даст согласия на введение на Донбасс российских миротворцев. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое заявление сделал вице-президент Ассамблеи ПАСЕ и народный депутат фракции Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.



«Вопрос о введении миротворцев на Донбасс можно выносить на рассмотрение ООН после того, как будет согласие. Пока что мы видим, что делается шаг вперед и два назад. Еще не так давно Россия заявляла о готовности, но очень скоро они сказали, что их не устраивают условия в результате принятия закона о реинтеграции Донбасса», - заявил он.



Парламентарий добавил, что в данном случае официальный Киев никогда не даст согласия на присутствие российских миротворцев как страны-агрессора. «Вместе с тем, Россия на данном этапе не готова дать согласия на миротворческую операцию, так как она хочет делать все только на ее же условиях. Но такого не будет!», - отметил он. Также Арьев не исключил, что некоторые члены ПАСЕ подпишут дополнительную письменную декларацию, в которой будет сказано о необходимости миротворческой миссии на Донбассе.