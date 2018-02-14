Песков рассказал о переговорах между Путиным и Порошенко

14.02.2018 20:30

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что между российским и украинским лидерами состоялся телефонный разговор. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, в частности Песков рассказал, что президент Украины выразил соболезнования своему коллеге по поводу авиакатастрофы Ан-148 и заявил, что готов содействовать с РФ по расследованию инцидента. По информации Кремля, беседа была инициирована украинской стороной.



Спикер Кремля добавил: «Украинский президент выразил соболезнования российскому лидеру в связи с трагедией Ан-148, которая произошла накануне. Порошенко говорил о готовности взаимодействовать в направлении завода-производителя, чтобы выяснить причину авиакатастрофы».



Также Дмитрий Песков добавил: «Помимо прочего, во время разговора также стороны говорили о нужде в дальнейшем сотрудничестве в уже начатом процессе обмена удерживаемыми лицами. Президенты более детально остановились на этой теме». Спикер президента России подытожил: «Кроме того, стороны акцентировали внимание на необходимости выполнения договоренностей, достигнутых в Минске».