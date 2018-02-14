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Правительство Украины намерено усилить антироссийские санкции

14.02.2018 18:40
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Правительство Украины намерено усилить антироссийские санкции

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял проект закона о внесении изменений в закон о санкциях, который может предполагать расширение экономических ограничений в отношении Российской Федерации.

Как информирует replyua.net, таким образом, правительство внесло документ о внесении изменений в закон об экономических санкциях, который может предполагать расширение ограничений в отношении России. Как известно, соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства сегодня, 14 февраля и направлен на дальнейшее рассмотрение Верховной Рады Украины.

В это же время сообщается, что никакие детали одобренного документа не были озвучены, однако согласно пояснительной записке к законопроекту, возможное расширение санкций обусловлено опасностью использования программного обеспечения происхождением из государства-агрессора Российской Федерации. 



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, санкции
 
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