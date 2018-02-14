С Украины может начаться глобальный конфликт: эксперты назвали несколько сценариев

14.02.2018 17:18

Сегодня есть пять кризисов, которые в 2018 году могут привести к началу войны между большими державами. Об этом на страницах National Interest пишет старший научный сотрудник Школы дипломатии и международной торговли Паттерсона в Университете Кентукки Роберт Фарли.

Автор называет Северную Корею наиболее серьезным внешнеполитическим кризисом, с которым мир имеет дело сейчас. Успех Пхеньяна в разработке баллистических ракет в совокупности с дипломатической неопытностью администрации Дональда Трампа создают чрезвычайно опасную ситуацию. Проведя ряд ракетных и ядерных испытаний на протяжении последнего десятилетия, КНДР демонстрирует, что не собирается прогибаться под давлением со стороны США. Америка ответила на это очень непоследовательной дипломатией. Ее высокопоставленные чиновники часто в пределах нескольких часов противоречили друг другу, делая различные заявления.

Ситуация осложняется еще и тем, что Северная Корея и США воплощают определенные инициативы. Американская сторона хочет добиться способности уничтожить северокорейские системы коммуникаций и инфраструктуру, чтобы не позволить ракетам взлететь. А Пхеньян делает все, чтобы избежать такой участи. Эта ситуация, по мнению автора, легко может привести к фатальным просчетам с обеих сторон, что повлечет за собой войну, в которую могут быть втянуты Япония и Китай.

Еще одним местом возможного возгорания большого конфликта Фарли считает Тайвань. Последние заявления военных и дипломатических лидеров Пекина указывают на то, что по крайней мере некоторые в КНР убеждены в изменении баланса военных сил. И это изменение не в пользу острова. По мнению эксперта, такое утверждение очень преждевременно. Вряд ли Пекин действительно так думает. Но все же появление таких предположений достаточно опасно. КНР усилила военную активность в регионе. Впрочем, это же можно сказать о любом месте рядом с границами Китая.

Также война между большими государствами, по мнению автора, может вспыхнуть из-за Украины, где ситуация остается напряженной. Шаткое перемирие постоянно нарушается. Тем временем, в Киеве протесты ставят под вопрос стабильность украинского правительства.

Конфликт в Украине может вспыхнуть по нескольким сценариям. Согласно одному из них, украинское правительство будет свергнуто, что пойдет на пользу Москве. Начнется жестокая нестабильность. Марионетки Кремля в Донбассе могут почувствовать себя увереннее из-за этого, а сам Владимир Путин может увидеть в этом шанс захватить еще большую часть Украины. По другому сценарию, падение правительства в Киеве может привести к приходу к власти "правых" радикалов, которые подбросят дров в огонь тлеющего конфликта в Донбассе.

Президент Дональд Трамп отказался от сдержанной политики своего предшественника в отношении Украины. Но из-за возможного падения украинского правительства Россия может решиться на широкомасштабное вторжение, что втянет Европу и США в большой конфликт с Москвой.

Напомним, разведка США дала неутешительный прогноз по конфликту на Донбассе.

Также автор допускает возможность конфликта на южном фланге НАТО. Отношения между США и Турцией за прошлый год сильно ухудшились. Тем временем, Анкара и Москва продемонстрировали существенное сближение. Напряжение в отношениях Турции с ЕС и США может привести к серьезному изменению баланса сил в регионе.

Автор подчеркивает, что ни Турция, ни Россия, ни США не видят в войне разумного решения новой дипломатической ситуации. Но Турция – очень важная страна, и ее позиция влияет на решение конфликтов в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и Кавказе. Изменение турецкой дипломатической ориентации может иметь непредсказуемый эффект у ее границ. В частности, это может сильно изменить дальнейшее развитие вопроса о курдской государственности или принадлежности Нагорного Карабаха.

Конфликты на Ближнем Востоке всегда имеют потенциал вспышки войны между большими державами. Когда война в Сирии закончится, в поле зрения попадет конфронтация между Саудовской Аравией и Ираном. Последний продолжает расширять свое влияние в Ираке, Сирии и других странах региона.

В свою очередь, Дональд Трамп, смирившись с победой режима Башара Асада, перенаправит свои усилия на сдерживание Ирана. Для этого он может закрыть глаза на действия Саудовской Аравии в Йемене, что может привести к чрезмерной самоуверенности Эр-Рияда.

Насколько масштабной может быть потенциальная ирано-саудитская война? К этому времени конфликты в Персидском заливе редко втягивали весь мир. Но Эр-Рияд демонстрирует четкое желание построить дипломатическую и военную коалицию против Ирана, которая, возможно, включит даже Израиль. Учитывая усиление позиции России в регионе, не сложно представить сценарий, по которому локальный конфликт разрастется в глобальную войну.

Ранее эксперты уже называли страны, которые могут стать причиной Третьей мировой войны.

Источник: https://www.segodnya.ua