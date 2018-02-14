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Саакашвили планирует выпросить у ЕС «список Магнитского» для Украины

14.02.2018 15:15
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Саакашвили планирует выпросить у ЕС «список Магнитского» для Украины

Бывший президент Грузии и глава партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили сообщил о планах обратится к властям Европейского Союза с просьбой составления нового «списка Магнитского» для украинских коррупционеров, сообщает replyua.net. «Ключ к решению проблемы коррупции в Украине находится в европейских столицах», – заявил в интервью Deutsche Welle, находясь в Польше.

Кроме того, политик предостерег, что, несмотря на краткосрочную выгоду, некоторые западные банки и финансовые институты надо должны прекратить «игру с коррумпированными олигархами», так как подобные действия в конечном итоге подрывают веру к Западу в Украине.

Как уже сообщалось ранее, сотрудники спецназа задержал Саакашвили в Киеве, рядом с рестораном «Сулугуни» 12 февраля. Затем политика отправили в Польшу. Уже вчера, 13 февраля он заявил, что хочет увидеться с семьей в Нидерландах, после чего планирует заняться политической деятельностью в Европе. Вместе с тем, Саакашвили добавил, что он не намерен просить политического убежища в Польше и рассматривает варианты возвращения в Украину. 



Теги: Донбасс, Европейский союз, Саакашвили
 
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