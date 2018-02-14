- Журналист Гармаш рассказал, в каком случае в Украине может вспыхнуть гражданская война14:30
- Турчинов завтра даст показания по делу Януковича13:50
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- В Кабмине анонсировали существенное повышение пенсий в 2019 году13:20
- Столтенберг озвучил условие для вступления Украины в НАТО12:48
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО12:01
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone11:47
- Курс доллара в Украине упал еще ниже11:35
- Украина может получить от США 200 млн долл. на усиление обороны11:15
Столтенберг озвучил условие для вступления Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО во многом зависит от проведения реформ в стране, на основе чего Альянсом будут делаться выводы.
Стонтелберг отметил: «Фокус сейчас — на реформах. И я приветствую, что Украина так четко заявила, что ее фокус сейчас на реформах. Вопрос членства будет оценен, основываясь на прогрессе, достигнутом Украиной в реформах».
При этом генсек НАТО пообещал усиливать партнерство Украиной и оказывать поддержку: «НАТО оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине, а союзники по НАТО также оказывают поддержку на двусторонней основе. Мы это поддерживаем и приветствуем. Мы будем продолжать усиливать наше партнерство, будем продолжать работать с Украиной».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, НАТО
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике
- Эксперты прогнозируют снижение цен на "хрущевки"
- Жителям Донбасса задолжали почти 180 миллионов гривен
- Цены в феврале: "прыгнут" молоко, сахар, овощи и фрукты
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Донецку дали семь лет на обоснование строительства метро
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек13:02
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО12:01
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone11:47
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах10:58
- Разведка США дала неутешительный прогноз по конфликту на Донбассе07:10
- За счет чего восстановят Донбасс: названы источники22:20
- Появилось важное пособие для переселенцев22:00
- У Маріуполі створять представництво "Держмолодьжитла"21:42
- Журналист Гармаш рассказал, в каком случае в Украине может вспыхнуть гражданская война14:30
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Турчинов завтра даст показания по делу Януковича13:50
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- В Кабмине анонсировали существенное повышение пенсий в 2019 году13:20
- На конкурсе научной фотографии победил снимок одинокого атома13:10
- ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек13:02
- Ураган в Пхенчхане: что сейчас происходит в олимпийском парке12:55
- Столтенберг озвучил условие для вступления Украины в НАТО12:48
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра