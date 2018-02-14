Судьба ПриватБанка решена: озвучен прогноз на следующие 5 лет

14.02.2018 18:25

В Кабмине рассказали, что в дальнейшем планируют сделать с национализированным Приватбанком

Так, министр финансов Александр Данилюк сообщил о новой стратегии в банковской сфере, сообщает Politeka.

«Мы только что завершили разработку стратегии для всего государственного банковского сектора, куда на данный момент входят четыре банка. Также была обновлена стратегия ПриватБанка», – отметил чиновник.

Министр заявил, что Приват передадут в частную собственность в течение 5 лет.

«Сейчас государство владеет около 55% активов в банковском секторе. Это вынужденная ситуация, в которой мы оказались, когда должны были национализировать Приватбанк, чтобы спасти 20 млн его клиентов. И сейчас наша задача – эффективно снизить часть государства в банковском секторе. Мы в течение 1-2 недель утвердим на Кабмине новую стратегию, которая предусматривает, что государство полностью выходит из капитала Приватбанка. То есть мы планируем полностью передать этот банк в частный сектор в течение 5 лет», – добавил Данилюк.

Сейчас продавать банк невыгодно, отметил он. А за 5 лет банку намерены «добавить рыночной стоимости, чтобы государство могло получить максимальный доход».

Источник: https://from-ua.com