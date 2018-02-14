Турчинов завтра даст показания по делу Януковича

14.02.2018 13:50

В Оболонском суде Киева завтра, 15 февраля, состоится допрос секретаря СНБО Александра Турчинова в рамках рассмотрения дела о государственной измене Виктора Януковича. Об этом сообщил в комментарии "112 Украина" прокурор Руслан Кравченко, представляющий в процессе сторону обвинения.

Сегодня в суде допросят экс-депутата российской Госдумы Илью Пономарева.

"Еще завтра мы допросим Турчинова, Коваля (Михаила, экс-и. о. министра обороны, - ред.), а также на следующей неделе мы планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Это последние свидетели. На этом допрос свидетелей стороной обвинения закончится", - сообщил прокурор.

Напомним, ранее в суде уже допросили министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера ВР Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и ряд других политиков, чиновников, военнослужащих и дипломатов.

Источник: https://from-ua.com