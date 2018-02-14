В Кабмине анонсировали существенное повышение пенсий в 2019 году

14.02.2018 13:20

В следующий раз широкомасштабное повышение пенсий в Украине следует ожидать в 2019 году. Как передает replyua.net, об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил глава Кабмина Владимир Гройсман. Со слов премьера, повышение пенсий коснется людей с большим трудовым стажем, но фактически работали за трудодни. «Речь идет о сельских пенсионерах, работавших во времена Советского Союза и которые получали очень небольшой доход, в связи с чем их пенсия невысока. Наша задача в 2019 году повысить пенсии – и мы эту задачу выполним», – подчеркнул Гройсман.



Председатель правительства также обратил внимание на тот факт, что правительству по итогам прошлого года удалось повысить пенсии на 561 гривну в среднем по стране. «На сегодняшний день пенсия равна уже 2447 гривнам. Более 9 миллионов человек получили перерасчет пенсий» – резюмировал Гройсман.



В январе текущего месяца стало известно, что граждане Украины пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсионные выплаты, смогут получать государственную социальную помощь.