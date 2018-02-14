В Украине запретили сироп от кашля

14.02.2018 09:30

Гослекслужба Украины ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию сиропа от кашля "Пектолван Ц". Об этом говорится в сообщении на сайте службы, передает Телеканал новостей «24».

Лекарственное средство запретили из-за несоответствия маркировки препарата по показателям "Описание".

В частности, медикамент официально запрещен во флаконах №1 по 100 мл с дозировочной ложечкой производства ОАО "Фармак" Украина серий 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017.

Также все субъекты госсобственности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение препарата "Пектолван Ц" немедленно должны проверить его наличие, изъять из обращения и вернуть поставщику.