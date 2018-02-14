- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Саакашвили решил засудить силовиков, пограничников и миграционную службу16:46
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- «Детские» пособия уже начали выплачивать почтовые отделения16:10
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Саакашвили планирует выпросить у ЕС «список Магнитского» для Украины15:15
- З 1 квітня українці будуть отримувати субсидії по новому15:00
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Журналист Гармаш рассказал, в каком случае в Украине может вспыхнуть гражданская война14:30
- Турчинов завтра даст показания по делу Януковича13:50
З 1 квітня українці будуть отримувати субсидії по новому
Міністерство фінансів завершило процес підготовки системних змін до Постанови Кабміну, яке передбачає повну монетизацію пільг і субсидій за житлово-комунальні послуги
Про це рішення повідомила прес-служба Мінфіна, пише Вести-ua.net.
Якщо постанова буде прийнята, то кошти будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача, який буде відкритий у банку. Також гроші можна буде отримати через відділення зв'язку. Ці нововведення набудуть чинності з 1 квітня 2018 року.
У листопаді 2017 року уряд змінив ведення розрахунків з підприємствами-постачальниками тепла і гарячої води. Розрахунки ведуться «живими» грошима, а не кліринговими операціями взаємозаліку.
У січні 2018 року співвласники багатоквартирних будинків і їх представники просили уряд прийняти рішення і запустити адресну монетизацію субсидій на оплату послуг ЖКГ. Також у вимогах була присутня необхідність відшкодування заборгованості бюджету з пільг та субсидій за попередні періоди перед ОСББ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, апрель
- Газовый узел разрублен
- "Металлург" померяется силами с "Кривбассом"
- Донецкая красавица на конкурсе "Мисс Вселенная" валит мужчин с ног (ФОТО)
- Прогноз Castrolfootball: Франция-Украина
- Ходжсон и Блохин дали комментарии накануне матча Украина-Англия
- Полузащитник "Шахтера" сыграет против сборной Украины
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек13:02
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО12:01
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone11:47
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Саакашвили решил засудить силовиков, пограничников и миграционную службу16:46
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- «Детские» пособия уже начали выплачивать почтовые отделения16:10
- Президент получил смертельную посылку с угрозами15:50
- В США лось "подбил" вертолет15:40
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Саакашвили планирует выпросить у ЕС «список Магнитского» для Украины15:15
- З 1 квітня українці будуть отримувати субсидії по новому15:00
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра