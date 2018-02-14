Журналист Гармаш рассказал, в каком случае в Украине может вспыхнуть гражданская война

14.02.2018 14:30

Либо Украина победит Россию, и тогда они действительно уйдут с Донбасса. Либо мы будем воевать очень долго, пока Россия не истощит нас в военном и в политическом плане. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал донецкий журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш.

Комментируя заявление первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что устойчивый мир на востоке Украины должен быть установлен дипломатическим путем, а не военным, наш собеседник отмечает следующее: «Пан Хуг говорит то, что мы все хотим, но не всегда желания совпадают с возможностями. Я думаю, что Хуг как дипломат, в общем-то, и не может ничего другого говорить. Тактика уговаривания агрессора не дает никакого результата. Уже три года Минские соглашения, которым альтернативы почему-то до сих пор нет, не работают. Поэтому если мы не будем ставить цель освободить украинскую территорию, то никуда россияне с нее не уйдут. Более того, он могут вывести свои войска действительно, но продолжать воздействовать на эти территории, возможность чего предусматривают Минские соглашения».

По словам Гармаша, нельзя рассматривать конфликт на Донбассе отдельно от глобальной войны России против Украины.

«В гибридной войне соотношение военных и не военных мероприятий 1:4, то есть 1 - это военные мероприятия, 4 - не военные. Поэтому Россия ведет даже не с территорией Донбасса, а с Украиной глобальную гибридную войну с задействованием всего комплекса военных и невоенных мероприятий. Так получилось, что военные мероприятия проходят на территории Донбасса, хотя они могли быть и на территории Крыма», - отмечает журналист.

Поэтому, продолжает Сергей Гармаш, возможны два итога: «Можно либо победить Россию, и тогда она действительно уйдет. Либо мы будем воевать очень долго, пока Россия не истощит нас в военном плане и в политическом плане».

«Опять же, что мы можем считать победой? Я не считаю, что победой будет прекращение боевых действий на территории оккупированного Донбасса. Вопрос - какой ценой мы можем прекратить боевые действия? Если это будет цена - выполнение Минских соглашений, то есть особый статус этим территориям, их возвращение во всеукраинскую политику, контроль фактически над этими территориями России, сохраняющийся через этот же особый статус, особые отношения приграничных территорий с Россией, что опять-таки предусмотрено Минскими соглашениями, то это приведет не к победе, а к войне, но уже более глобальной, на всей территории Украины, на мой взгляд. И это будет уже действительно гражданская война», - констатирует собеседник издания.