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Под судом, где рассматривали дело мэра Одессы, произошла драка
Сегодня, 15 февраля, полиция задержала 38 участников конфликта, который произошел в возле здания Соломенского районного суда Киева, где выносили вердикт по делу мэра Одессы Геннадия Труханова (его выпустили на поруки).
Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, задержали около 40 человек. По данным киевской полиции, по факту ранения полицейского возле суда начато уголовное производство. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопических дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. После установления личных данных задержанных и получения объяснений их действиям будет дана правовая оценка.
Напомним, что 14 февраля в аэропорту "Борисполь" правоохранители вручили подозрение и задержали городского главу Одессы Геннадия Труханова, позже стало известно о задержании заместителя мэра Павла Вугельмана. Ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. К тому же во время проведения следственных действий по тому же уголовному производству (по делу с заводом "Краян") были задержаны еще три человека.
Отметим, что НАБУ в ноябре 2016 года начало расследование по факту приобретения по завышенной цене горсоветом здания бывшего завода "Краян". По данным бюро, в начале 2016 года здание было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года одесская мэрия приобрела его у ООО "Элит Девелопмент" уже за 185 млн грн. В здание после ремонта планировалось переместить все структурные подразделения мэрии, которые сейчас разбросаны по Одессе.
Теги: Украина, Одесса, суд, мэр, драка, правоохранитель
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