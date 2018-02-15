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США прислали новое оснащение для украинских военных
В соответствии с Программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США, состоялась церемония передачи для ВСУ приборов ночного видения. 2,5 тысячи таких приборов на общую сумму 5,8 млн долларов предоставлены Украине безвозмездно.
Сертификат на передачу упомянутого оборудования в присутствии журналистов и общественности украинской стороне вручила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.
"Очередная помощь от Соединенных Штатов Америки станет еще одним шагом в повышении возможностей Вооруженных Сил Украины и позволит полностью оснастить приборами ночного видения, как минимум, 10 батальонов. Предварительное распределение этого оборудования уже проведено, и уже в ближайшее время оно поступит в войска", - отметил во время церемонии передачи начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко.
Теги: Украина, США, военные, ВСУ, приборы ночного видения
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