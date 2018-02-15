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Турчинов: Мы не можем объявить войну агрессору
15.02.2018 18:50
Сегодня, 15 февраля, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, потому что не сможет противостоять в случае применения агрессором всего арсенала оружия.
"У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения всего арсенала оружия, - отметил Турчинов. - Именно поэтому как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, оборонно-промышленный комплекс, имеем оружие, достаточную для защиты страны, мы не можем объявить войну агрессору".
Теги: Украина, Россия, Турчинов, война, агрессор
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