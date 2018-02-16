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Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира

16.02.2018 19:35
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Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира

Украина оказалась в центре рейтинга демократий мира, заняв 83 место из 167 стран. Общий балл нашей страны – 5,69.
Об этом свидетельствуют данные исследования Democracy Index 2017 организации Economist Intelligence Unit.
При составлении рейтинга учитывали 60 показателей в 5 аспектах: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура. Каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.
Украина в рейтинге обозначена как "гибридный режим". В категории "избирательный процесс и плюрализм" наша страна набрала 6,17 баллов, "участие в политической жизни" – 6,67, "политическая культура" – 6,25, "гражданские свободы" – 6,18. Меньше всего баллов Украина получила по показателю "функционирования власти" – лишь 3,21.
Среди соседей Украины только Россия и Беларусь разместились ниже – на 135 и 138 местах соответственно. Эксперты классифицировали их режим как "авторитаризм".
Первую строчку в рейтинге демократий занимает Норвегия – 9,87 баллов. Вторую и третью – Исландия (9,58) и Швеция (9,39). На четвертом месте оказалась Новая Зеландия (9,26) и Дания (9,22).
Последнее место за Северной Кореей – она набрала 1,08 баллов.

Источник 24tv.



Теги: Украина, Донбасс, рейтинг, демократия
 
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