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Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев
Четверо морских пехотинцев, которые погибли возле Широкино в результате расстрела сослуживцами, были выходцами из Черкасской, Полтавской, Донецкой областей и города Запорожья. Имена погибших опубликованы на сайте «ИнфоРезист», пишет Восточный фарватер.
Самым младшим из погибших был Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос, он из Черкасской области, село Кривые Колена. Артем не был женат.
Также был расстрелян Андрей Новицкий, 23 года, матрос из Бахмута Донецкой области. Парень служил наводчиком десантно-штурмовой роты.
Третьим погибшим был 30-летний Валерий Литвиненко, старший матрос из Полтавской области, Лохвицкого района, село Выришальное. Валерий не женат, есть сестра. Был водителем.
Также был расстрелян Александр Бурданов, 39 лет, младший лейтенант, проживал в городе Запорожье. У него остались мать и отец. Александр занимал должность командира десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты.
Теги: Донбасс, расстрел, бойцы, Широкино, ВСУ
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