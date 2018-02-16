Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев

16.02.2018 15:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев

Четверо морских пехотинцев, которые погибли возле Широкино в результате расстрела сослуживцами, были выходцами из Черкасской, Полтавской, Донецкой областей и города Запорожья. Имена погибших опубликованы на сайте «ИнфоРезист», пишет Восточный фарватер.
Самым младшим из погибших был Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос, он из Черкасской области, село Кривые Колена. Артем не был женат.
Также был расстрелян Андрей Новицкий, 23 года, матрос из Бахмута Донецкой области. Парень служил наводчиком десантно-штурмовой роты.
Третьим погибшим был 30-летний Валерий Литвиненко, старший матрос из Полтавской области, Лохвицкого района, село Выришальное. Валерий не женат, есть сестра. Был водителем.
Также был расстрелян Александр Бурданов, 39 лет, младший лейтенант, проживал в городе Запорожье. У него остались мать и отец. Александр занимал должность командира десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты.



Теги: Донбасс, расстрел, бойцы, Широкино, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх