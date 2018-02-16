Не только потепление: синоптики предупредили украинцев об опасных капризах природы

16.02.2018 14:45

Сегодня, 16 февраля, во многих областях Украины ожидается туман и гололедица. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, передает УНИАН.

"Утром 16 февраля в южных и западных областях туман, видимость 200-500 м; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля в Украине практически без осадков в большинстве областей ожидается небольшое потепление.