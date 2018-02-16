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Тупик и перевыборы президента. Разведка США рассказала о ближайшем будущем Украины
В последнее время в мире появилось несколько любопытных прогнозов о развитии событий в Украине. «Вести» сопоставили их и выяснили, почему так различаются итоги.
США: "Опасность перевыборов"
В начале недели шуму наделал доклад директора Нацразведки США Дэна Коутса об оценках глобальных угроз. Украине в нем посвящен целый раздел. Первый тезис — о риске внутренних потрясений, которым «до сих пор подвержен Киев»: «Всеобщее разочарование темпами реформ, снижением уровня жизни, ухудшение восприятия коррупции и политическая поляризация могут... привести к досрочным выборам. Лидеры оппозиции будут пытаться извлечь выгоду из народного недовольства, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и коалицию перед выборами в 2019 году», — отмечают авторы, указывая, что риски может использовать Россия для подрыва «прозападной направленности» Киева, «потенциально это может привести к изменениям во внешней политике».
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Второй посыл — по Донбассу: авторы отмечают, что в 2018 году Украина «почти наверняка» не сможет восстановить контроль над территориями. «РФ будет модулировать уровни насилия, чтобы оказать давление на Киев и направить ход переговоров в выгодное для Москвы русло», — говорится в документе.
Stratfor: "Курс на Запад"
В прогнозе агентства Stratfor, которое еще называют «частным ЦРУ», фигурируют схожие посылы. Там отмечают вероятность протестов и радикальных перестановок в украинском руководстве. «Возможны досрочные парламентские выборы... Но Украина не будет отклоняться от прозападного внешнеполитического курса, пережив очередной год военных действий, которые длятся на Донбассе, — говорится в докладе. — Переговоры РФ и США по конфликту могут привести в 2018 году к определенному прогрессу по миротворцам ООН, но говорить о более масштабной резолюции пока не приходится». Итог: Киев продолжит оставаться реципиентом политической, военной поддержки и помощи в оборонной сфере со стороны США и стран Запада, «пытаясь при этом следовать в направлении экономической, энергетической и военной интеграции с Польшей и странами Балтии».
Кстати, агентство прогнозирует, что взаимоотношения ЕС и России останутся прохладными. «Брюссель согласится убрать санкции лишь в случае полного принятия мирной сделки в Украине, и, поскольку санкции уже стали точкой напряжения в Европе, Союз, скорее всего, не станет их расширять».
Мюнхен: "Цемент на Донбассе"
Европейцы концентрируются на «военной» составляющей: в докладе к Мюнхенской конференции по безопасности (начнется сегодня, продлится два дня) с говорящим названием «До самой грани — и обратно?» украинский конфликт называется «самым важным камнем преткновения на пути к деэскалации» (в целом в Европе). Там отмечается, что без значимого прогресса в реализации Минских соглашений перспективы политического решения будут тусклыми.
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«Россия неожиданно предложила миротворческую миссию ООН для Донбасса, о которой ранее говорило правительство Украины. Но инициативе Москвы не удалось преуспеть — она не включала мониторинга российско-украинской границы, — говорится в отчете (т. е. последние движения с согласием РФ на полномасштабную миссию в обмен на «политическую часть» со стороны Украины в отчет включить не успели. — Авт.). — В то же время администрация Трампа «обошла» политику Обамы, одобрив торговлю с Украиной летальным оружием, чтобы помочь стране защититься самостоятельно. Впрочем, это, вероятно, лишь зацементирует нынешний тупик». Также в докладе отмечается, что война в Украине, «подогреваемая Москвой», уже «поспособствовала заморозке устремлений Киева вступить в ЕС или НАТО», — этим авторы подчеркивают «медвежью силу» России.
Всегда ли стоит верить прогнозам аналитиков
Эксперт-международник Тарас Чорновил называет в числе основных докладов, влияющих на принятие решений по Украине, отчеты Госдепа США и Секретариата ООН (его озвучивают на Совбезе). «А свои доклады дают и Transparency Int, и Репортеры без границ, и Красный Крест. Тот же отчет директора Нацразведки — это его личное мнение: в США можно озвучивать то, что не является секретным. А отчеты, которые ежедневно готовят Нацразведка и ЦРУ для Госдепа, носят серьезный характер — их данные могут лечь на стол вице-президенту и президенту». По словам Чорновила, даже если из них случаются утечки, понять, фейк это или реальный документ, сложно.
Экс-глава МИД Леонид Кожара, проработавший ранее четыре года в посольстве в Вашингтоне, поддерживает контакты с друзьями в тамошних аналитических центрах. «Поверьте: в отличие от Киева, где власть не прислушивается к аналитике, там очень внимательно следят за сухими отчетами. А все три доклада, которые вы берете, по духу близки США (хотя бы потому, что определяют конфликт в Украине как агрессию РФ) — и для американцев они близки к реальности». По его мнению, суть, которую аналитики прописали в каждом документе, в том, что при нынешних подходах Киева к решению конфликта решить его будет невозможно. «Да и сами США не факт, что заинтересованы в этом: сближение позиций Волкера и Суркова — лишь 5% от компромисса, — уточняет политолог Руслан Бортник. — При этом американцы опираются на совершенно четкие данные из Украины, их контакты здесь — депутаты, чиновники, даже замминистры — на очень высоком уровне. Такие алармистские прогнозы базируются на более глубоком понимании ситуации, чем имеем даже мы с вами».
Иная точка зрения у эксперта, аналитика Павла Рудякова. «Важно, кто оплачивает подготовку таких документов, — и в любом случае взгляд аналитиков будет субъективным. Абсолютизировать доклады не стоит. Американцы зря работать не будут — может случиться даже так, что, имея доклад по Конго, его могут адаптировать к украинским реалиям и «продать» еще раз. Бывали и такие случаи — меняли только название папки».
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, Европа, ООН, разведка, МИД, ЦРУ
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