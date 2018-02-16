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У некоторых украинцев могут забрать пенсии: названо условие
В Украине перепроверят стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых оказалась меньше минимальной. Если окажется, что стажа не хватает, пенсии могут забрать. Об этом Realist'у рассказал источник в Министерстве социальной политики.
Так, согласно закону, в Украине пенсии могут получить те, кто имеет как минимум 15 лет стажа. При этом даже при большом стаже и минимальной зарплате размер пенсии может оказаться меньше минимального. Тогда «разницу» доплачивают из государственного бюджета.
Как рассказали в Министерстве социальной политики, по рекомендации МВФ на данный момент чиновники проводят проверку украинцев на заслуженном отдыхе. Если окажется, что часть стажа не подтвердился, пенсии могут забрать.
Напомним, уже в следующем году украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам. Текущий год в рамках реформы сделали переходным, сейчас пенсии считают по более выгодным условиям. Пенсия зависит всего от трех факторов: стаж, собственная зарплата и средняя зарплата по стране. Так вот, раньше за один год стажа давали 1,35% от расчетного заработка, который ниже реального. Сейчас же «стоимость» отработанного года оценивается в 1%.
Среднюю зарплату по стране будут считать не за текущий и даже не за прошедший год, а за три года (в 2018-м — за два года). В Украине же, как и во многих развивающихся экономиках, деньги быстро обесцениваются из-за высокой инфляции. Поэтому и средние зарплаты растут достаточно быстро. Для примера: средняя зарплата за 2014-й, 2015-й и 2016 год была значительно ниже 4 тыс. грн, в то время как средняя зарплата за 2017-й достигла более 7 тыс. грн.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, стаж, Министерство социальной политики, пенсии
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