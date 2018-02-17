Единая страна? Из-за травли одноклассников получил инсульт школьник, который приехал в Днепр из прифронтового Тореза

17.02.2018 12:30

Школьник из многодетной семьи, переехавшей из прифронтовой зоны в Торезе Донецкой области в Днепр, получил инсульт из-за травли в школе.

Об этом сообщает местное издание dpchas.com.ua.

Отмечается, что инцидент произошел в 52-й школе.

"Одноклассник (6 ноября 2017 года, - ред.) нецензурной бранью стал оскорблять мальчика и его беременную маму. На ответ "сам такой" учительница обвинила в конфликте сына (переселенцев, - ред.), и началось коллективное издевательство… По словам матери мальчика, его буквально закидывали камнями. Решением администрации ученик был переведен в параллельный класс", - сказано в сообщении.

Мать школьника утверждает, что ее ребенку выставили испытательный строк и завели специальный дневник для записи замечаний. Через некоторое время мальчик при странных обстоятельствах упал с лестницы и поломал ногу, после чего несколько месяцев лечился дома.

"Классная руководительница завуалированно написала в объяснительной, что провела беседу с детьми о недопустимости такого поведения. Мама пыталась решить проблему с классной руководительницей и обращалась к директору школы, чтобы прекратить травлю ребенка, у которого было очень плохое состояние здоровья", - добавляет издание.

Уточняется, что вскоре одноклассники ребенка составили петицию с целью выгнать мальчика из школы, при этом угрожали ему. Он начал от них прятаться.

"01.02.2018 ребенок позвонил маме из школы и сообщил что над ним опять издеваются, после чего связь оборвалась. Мама позвонила классной руководительнице, но вразумительного ответа от неё не было. После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт", - отметил автор материала.

Издание добавляет, что после инцидента в школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали сотрудники полиции. На данный момент устанавливаются все подробности происшествия.