- Легковушка влетела в автобус с детьми под Киевом: есть погибшие14:37
- Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев14:06
- Единая страна? Из-за травли одноклассников получил инсульт школьник, который приехал в Днепр из прифронтового Тореза12:30
- Погода в Україні: синоптик повідомив, коли прийде весна12:08
- Фасоль с сюрпризом: украинка нашла в продукте из супермаркета мерзкую “добавку”12:02
- Гереги, владельцы «Эпицентра», продолжают вести бизнес в Крыму и России. ВИДЕО10:22
- Монетизация субсидий: денег украинцы не увидят09:43
- Главный дипломат Путина сделал резкое заявление по закону о реинтеграции Донбасса09:26
- "Говорили долго, Лавров улыбнулся": Климкин рассказал о переговорах по Донбассу21:40
- Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира19:35
Единая страна? Из-за травли одноклассников получил инсульт школьник, который приехал в Днепр из прифронтового Тореза
Школьник из многодетной семьи, переехавшей из прифронтовой зоны в Торезе Донецкой области в Днепр, получил инсульт из-за травли в школе.
Об этом сообщает местное издание dpchas.com.ua.
Отмечается, что инцидент произошел в 52-й школе.
"Одноклассник (6 ноября 2017 года, - ред.) нецензурной бранью стал оскорблять мальчика и его беременную маму. На ответ "сам такой" учительница обвинила в конфликте сына (переселенцев, - ред.), и началось коллективное издевательство… По словам матери мальчика, его буквально закидывали камнями. Решением администрации ученик был переведен в параллельный класс", - сказано в сообщении.
Мать школьника утверждает, что ее ребенку выставили испытательный строк и завели специальный дневник для записи замечаний. Через некоторое время мальчик при странных обстоятельствах упал с лестницы и поломал ногу, после чего несколько месяцев лечился дома.
"Классная руководительница завуалированно написала в объяснительной, что провела беседу с детьми о недопустимости такого поведения. Мама пыталась решить проблему с классной руководительницей и обращалась к директору школы, чтобы прекратить травлю ребенка, у которого было очень плохое состояние здоровья", - добавляет издание.
Уточняется, что вскоре одноклассники ребенка составили петицию с целью выгнать мальчика из школы, при этом угрожали ему. Он начал от них прятаться.
"01.02.2018 ребенок позвонил маме из школы и сообщил что над ним опять издеваются, после чего связь оборвалась. Мама позвонила классной руководительнице, но вразумительного ответа от неё не было. После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт", - отметил автор материала.
Издание добавляет, что после инцидента в школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали сотрудники полиции. На данный момент устанавливаются все подробности происшествия.
Теги: Донбасс, школьник, инсульт, Днепр
- Луганчанин подал в суд на Партию регионов, которая забрала детей из школы для митинга
- В Мариуполе четверо преступников ограбили подростка
- Школьники решили покататься на чужой иномарке
- Антикризис: школьники обеспечили себя едой и работой
- В Мариуполе ищут школьников, больных туберкулезом
- Школьники "проехались" по дорожным темам
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе15:31
- 19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"15:20
- Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен14:21
- Бессмертный рассказал, когда Россия может осложнить ситуацию на Донбассе11:56
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 февраля10:01
- Американский беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе 09:52
- На Донбассе прошел пятичасовой бой: силы АТО выстояли08:35
- В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G08:18
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе15:31
- 19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"15:20
- Глава МИД Венгрии заявил об украинской «международной кампании лжи»15:10
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Легковушка влетела в автобус с детьми под Киевом: есть погибшие14:37
- Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен14:21
- Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев14:06
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс13:17
- Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью13:06
- Децентрализация для Мариуполя, или Как попасть в распределение11:44
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" продуктах09:20
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер