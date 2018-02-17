Фасоль с сюрпризом: украинка нашла в продукте из супермаркета мерзкую “добавку”

17.02.2018 12:02

Жительница Львова Александра Косенкова нашла в упаковке замороженной фасоли очень неприятный “сюрприз”, сообщает from-ua.

Среди стручков, которые женщина купила в одном из гипермаркетов города, лежала голова мыши. По словам Косенковой, продукт продавался под торговой маркой супермаркета.

“Этот сюрприз я нашла в упаковке замороженной фасоли. Я не буду есть ее до конца жизни. Приобрела этот дешевый товар, потому что другого тогда просто не было. Дважды поела, когда же в третий раз высыпала все, что осталось в пакете, ужаснулась”, – говорит женщина.

Косенкова сначала подумала, что нашла среди фасоли кусочек рыбы, но потом осознала, что это мышь. Она вспоминает, что после шокирующей находки бегала по квартире и не знала, что делать дальше.

Потерпевшая обратилась на горячую линию супермаркета, где ее пригласили приехать в магазин, чтобы разобраться в ситуации. В итоге представители торговой сети признали свою вину, вернули деньги за товар, а также подарили женщине бутылку шампанского и торт.

В магазине журналистам сообщили, что фасоль им поставляет компания из Смелы Черкасской области, которая получала высокие оценки качества. После инцидента супермаркет прекратил покупать продукты у этого поставщика.

“Все партии этого вида продукции производителя сняты с реализации во всех магазинах сети. Поставщик заблокирован. Ведется расследование”, – заявили у супермаркете.