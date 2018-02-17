Гереги, владельцы «Эпицентра», продолжают вести бизнес в Крыму и России. ВИДЕО

17.02.2018 10:22

Украинский нардеп Александр Герега и его супруга Галина продолжают вести свой бизнес в оккупированном Крыму и владеют фирмой в Московской области. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», сообщает «Радио Свобода», передает inforesist.org.

В частности, согласно реестру юридических лиц России, в мае 2014 года украинские компании «Эпицентр К», «Новая линия» и «Торговый дом «Трейдиком «Инко»», конечными владельцами которых являются Галина и Александр Гереги, зарегистрировали в городе Пушкино Московской области компанию ООО «Руслайн Ко», которая в 2017 году была одним из самых крупных плательщиков налога на собственность в бюджет аннексированного Севастополя.

При этом компания находится в одном офисе с ООО «Русстрой К», которое на 99% владеет компанией «Новацентр К».

Комментируя данную информацию, Александр Герега сначала заявил, что украинским компаниям невозможно работать на территории России и Крыма и он ничего не знает о бизнес-деятельности «Эпицентр К» или аффилированных с ним структур в России или Крыму, а потом добавил: «Кто его знает. Может, мы и имеем отношение к этим компаниям, и подпольно работаем на вражеской территории, чтобы рано или поздно разжечь пожар, который будет шагать по этим территориям, и эти территории станут такими же независимыми, как наша страна».