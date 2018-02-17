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Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев
17.02.2018 14:06
Политики встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой миссии ООН. Об этом написала в Twitter спикер украиснкого МИДа Марьяна Беца, сообщает 112.
"Важная и положительная встреча с К. Волкером, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности - об ухудшении ситуации на Донбассе, размещении миротворческой миссии", - отметила Беца.
Она проиллюстрировала свой твит фотографией Климкина и Волкера.
Теги: Донбасс, встреча, Климкин, Волкер
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