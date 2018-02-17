Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

17.02.2018 14:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

Политики встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой миссии ООН. Об этом написала в Twitter спикер украиснкого МИДа Марьяна Беца, сообщает 112.
"Важная и положительная встреча с К. Волкером, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности - об ухудшении ситуации на Донбассе, размещении миротворческой миссии", - отметила Беца.
Она проиллюстрировала свой твит фотографией Климкина и Волкера.



Теги: Донбасс, встреча, Климкин, Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх