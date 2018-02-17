Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

17.02.2018 14:06

Политики встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой миссии ООН. Об этом написала в Twitter спикер украиснкого МИДа Марьяна Беца, сообщает 112.

"Важная и положительная встреча с К. Волкером, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности - об ухудшении ситуации на Донбассе, размещении миротворческой миссии", - отметила Беца.

Она проиллюстрировала свой твит фотографией Климкина и Волкера.