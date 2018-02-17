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Корнейчук: Зачем Порошенко велел устроить погром здания Россотрудничества? Все равно его отстранение уже ничего не остановит
17.02.2018 21:24
Порошенко в своем мелочном стиле. Находясь в Мюнхене, через СБУ дал команду подконтрольным радикалам из С-14 устроить в Киеве погром здания Россотрудничества, передает vesti-ukr.com.
Типа Москва должна психануть и отказаться в ответ от введения миротворцев, поругавшись с американцами. А вдруг прокатит.
Не прокатит. "Большую сделку" Трампа-Путина и мир на Донбассе (плюс отстранение от власти Порошенко в 2019-м) ничего и никто не остановит. Кроме самих Трампа и Путина, конечно...
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, Путин, СБУ, Мюнхен, погром, Порошенко
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