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Лавров: Украина низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться

17.02.2018 16:29
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Лавров: Украина низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслирует Deutsche Welle, что Украина "низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться", передает gordonua.com.

Он отметил, что "рассматривать ситуацию в Европе через призму игры с нулевой суммой крайне опасно".

"Перед нашими глазами один из результатов: пораженная внутренним конфликтом Украина, которую в свое время – кстати, в контексте подготовки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом – ультимативно поставили перед фальшивым выбором: или с Западом, или с Россией.

Печально, что Евросоюз, выступив впоследствии гарантом соглашения между правительством и оппозицией 21 февраля 2014 года, оказался бессилен настоять на его выполнении, фактически поддержав антиконституционный государственный переворот.

Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться", – заявил министр.

Он добавил, что Россия, "как никто другой, заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса".



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, конфликт, Евросоюз, Лавров
 
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