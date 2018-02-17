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Легковушка влетела в автобус с детьми под Киевом: есть погибшие

17.02.2018 14:37
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Легковушка влетела в автобус с детьми под Киевом: есть погибшие

Под Киевом в поселке Глеваха автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором дети ехали в столичный зоопарк. В результате аварии есть погибшие.
Как сообщили в полиции, водитель "Нивы" нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей 11-12 лет из поселка Ставище доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник 24tv.



Теги: Донбасс, Киев, дети, столкновение, ДТП
 
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