Легковушка влетела в автобус с детьми под Киевом: есть погибшие

17.02.2018 14:37

Под Киевом в поселке Глеваха автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором дети ехали в столичный зоопарк. В результате аварии есть погибшие.

Как сообщили в полиции, водитель "Нивы" нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей 11-12 лет из поселка Ставище доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник 24tv.