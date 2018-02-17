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Порошенко: У нас нет идеи победить РФ, мы хотим, чтобы она вывела свои войска из Украины

17.02.2018 19:12
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Порошенко: У нас нет идеи победить РФ, мы хотим, чтобы она вывела свои войска из Украины

По словам президента, Украина будет противодействовать агрессору дипломатическим и политическим путем
В Украины нет планов победить Россию, она хочет только того, чтобы РФ забрала свои войска с украинской территории. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время брифинга в Мюнхене 17 февраля, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
"У нас нет идеи победить Россию. Мы просто хотим, чтобы Россия забрала свои войска с украинской территории. Мы хотим, чтобы они забрали свои танки, новейшие военные комплексы, изготовленные для того, чтобы убивать украинцев... Тогда у Украины не будет никаких проблем", – сказал он.
Порошенко подчеркнул, что Украина нацелена противодействовать РФ исключительно политическими и дипломатическими путями.
"У нас специальный закон об интеграции, который был поддержан и парламенте, и мы демонстрируем, что мы планируем освободить украинскую землю от российской агрессии политическими и дипломатическими путями. Крым – наш самый главный приоритет. Мы пойдем в Международный суд под зонтиком ООН и привлечем агрессора к ответственности, но это будет сделано судебным образом", – подчеркнул глава украинского государства.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, победа, Порошенко
 
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