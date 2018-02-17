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Украинский генерал рассказал, что сдерживает Россию от наступления
Очередные президентские выборы и Чемпионат мира по футболу – факторы, которые удерживают Кремль от достижения "конечной цели" в отношении Украины.
Такое мнение "Обозревателю" высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
"Выборы закончатся, закончится и Чемпионат мира по футболу, которые могут как-то сдерживать Россию. Но это не значит, что они в принципе отказываются от своей конечной цели – управления Украиной, превращения ее в своего сателлита", - заявил генерал.
Как убежден Романенко, президент России Владимир Путин "не добился своей цели".
"Это его не устраивает, он ищет разные пути, а путь пока для них видится только один: военная агрессия", - подчеркнул генерал.
Как писал "Обозреватель", ранее Игорь Романенко пояснил: военные учения с задействованием авиации, пуски крылатых ракет и прочее – ответ России на испытания нового ракетного оружия Украины и восстановление потенциала украинской армии.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Чемпионат мира, выборы президента, ВСУ
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