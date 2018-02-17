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В выступлении Порошенко в Мюнхене увидели плохой знак для Украины

17.02.2018 18:30
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В выступлении Порошенко в Мюнхене увидели плохой знак для Украины

Выступление президента Украины Петра Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции не увенчалось успехом. Об этом на своей странице в Facebook написал популярный украинский блогер, пишущий под ником Сергей Наумович, передает apostrophe.ua.

Он отметил, что зал во время выступления оказался практически пустым, что свидетельствует о отсутствии интереса стран Запада к Украине.

"Это может означать, что интерес к Украине у наших "великих друзів" стремительно падает. Увы. Почему так? Я уже пишу об этом долгое время: если нас, граждан Украины, у Банковой еще получается долго обманывать, то наших западных партнеров — нет. Фокус не пройдет.

Одновременно воевать и торговать с агрессором нельзя.

Обещать и не выполнять взятые обязательства нельзя.

Топтать собственную конституцию нельзя", - написал блогер.



Теги: Украина, Донбасс, конференция, Мюнхен, Конституция, агрессор, Порошенко, Запад
 
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