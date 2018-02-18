Аннексия Крыма: журналист назвала предателя, сыгравшего ключевую роль

18.02.2018 20:26

Переход на сторону России командующего Военно-морскими силами Украины, контр-адмирала Дениса Березовского стало одной из главных причин деморализации украинских частей в Крыму в 2014 году. Такое убеждение в эфире программы "Кворум" на ObozTV выразила журналист и блогер Лариса Волошина, передает obozrevatel.com.

"Первое, что произошло – Березовский в секунду предал присягу. Даже проукраинские военные, которые готовы были защищать суверенитет Украины, понимали, что это уже не армия, не единая структура", - отметила она.

Также Волошина подчеркнула, что одними из первых на сторону оккупантов перешли сотрудники ГАИ.

"Ночью, когда произошел захват Верховной Рады Крыма, все дороги и перекрестки, не только украинские воинские части, были заблокированы вооруженными россиянами без шевронов. И местами рядом с этими российскими БТРами стояли украинские ГАИшники и руководили", - рассказала крымчанка.