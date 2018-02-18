Лукашенко: белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным. ВИДЕО

18.02.2018 20:52

Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию. "Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - образно выразился Президент. - Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь". Такова, подчеркнул Александр Лукашенко, позиция Беларуси - честная и искренняя. "В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - заявил глава государства. Президент сказал, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их. "И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли - был бы вариант, - убежден Президент. - Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия"