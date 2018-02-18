Миротворцы на Донбассе: Лукашенко рассекретил детали переговоров с Порошенко и Путиным

18.02.2018 18:12

Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс, при условии, что об этом договорятся президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси, мы поставим их на границе, где вы скажете", - сказал Лукашенко. По его словам, позиция Беларуси - честная.

"В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - добавил президент Беларуси.

Он заявил, что и ранее вызывался помочь решить конфликт на Донбассе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Беларусь заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.