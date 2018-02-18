Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Миротворцы на Донбассе: Лукашенко рассекретил детали переговоров с Порошенко и Путиным

18.02.2018 18:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Миротворцы на Донбассе: Лукашенко рассекретил детали переговоров с Порошенко и Путиным

Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс, при условии, что об этом договорятся президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси, мы поставим их на границе, где вы скажете", - сказал Лукашенко. По его словам, позиция Беларуси - честная.

"В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - добавил президент Беларуси.

Он заявил, что и ранее вызывался помочь решить конфликт на Донбассе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Беларусь заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Беларусь, Российская Федерация, конфликт, Порошенко, миротворцы, Лукашенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх