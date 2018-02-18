На какие выплаты и помощь могут рассчитывать переселенцы от государства

18.02.2018 22:31

В Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предоставляется ежемесячная адресная помощь на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, государство гарантирует переселенцам выплату социальной помощи и пенсий. Также планируется расширить права переселенцев относительно взятия на социальный квартирный учет. Соответствующая информация содержится в Информационной справке Министерства социальной политики Украины об обеспечении социальными выплатами ВПЛ, сообщает «УНН», передает dnews.dn.ua.

По состоянию на 8 февраля 2018 года в Украине учтено более 1 млн 492,4 тыс. переселенцев (1 млн 218,2 тыс. семей). Из общего количества ВПЛ почти 49,5 тыс. составляют лица с инвалидностью, 228,5 тыс. – дети и почти 787,2 тыс. – пенсионеры.

Ежемесячная адресная помощь

С целью социальной поддержки внутренне перемещенных семей (лиц) в 2014 году правительство Украины приняло постановление №505 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Госбюджетом Украины на 2014-2018 годы выделены средства:

на 2014 год – 510 млн грн;

на 2015 год – 3 млрд 360 млн грн;

на 2016 год – 3 млрд 210 млн 189,2 тыс. грн;

на 2017 год – 3 млрд 226 млн 665 тыс. грн;

на 2018 год – 3 млрд 211 млн 758,6 тыс. грн.

В документе отмечается, что начиная с 2017 года, правительство трижды повышало размер указанного пособия отдельным категориям граждан, в частности:

1) с июля 2017 года:

детям с инвалидностью из числа ВПЛ: установлен в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 312 грн (было – 884 грн).

право на получение денежной помощи предоставлено военнослужащим из числа ВПЛ, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО, и членам их семей, независимо от наличия у них собственного жилья.

2) с сентября 2017 года:

лицам с инвалидностью I группы и детям с инвалидностью до 130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 705,6 грн, с 1 декабря 2017 года – 1 784,9 грн);

лицам с инвалидностью II группы до 115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 508,8 грн, с 1 декабря 2017 года – 1 578,9 грн);

предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, в состав которой входят лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, до 3 400 грн.

Кроме того, постановлением №689 расширен круг ВПЛ, имеющих право на получение денежной помощи, путем увеличения верхнего предела суммы средств, которые могут иметь члены семьи переселенца на депозитном банковском счете (счетах) и не терять право на получение денежной помощи с 10 до 25 кратного размера прожиточного минимума.

3) с января 2018 года:

детям и лицам, получающим пенсии – до 1 тыс. грн;

предельного размера общей суммы такой помощи, выплачиваемой на семью, – до 3 тыс. грн и до 5 тыс. грн многодетным семьям.

Социальное и пенсионное обеспечение переселенцев

Выплата пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставление социальных услуг, субсидий и льгот ВПЛ осуществляются по месту нахождения таких лиц на учете, что подтверждается справкой, выданной в соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ.

При этом, с целью совершенствования, упрощения механизма социальных выплат переселенцам постановлением КМУ от 13 сентября 2017 года №689 предусмотрено, что при наличии в Единой информационной базе данных о ВПЛ информации о прохождении лицом физической идентификации в «Ощадбанке», очередная проверка в соответствующем периоде не производится.

Также изменениями предусмотрено, что очередная проверка фактического проживания не проводится в отношении:

ВПЛ, работающих в органах государственной власти или органах местного самоуправления и которым предоставлена ​​справка с места работы о том, что они находятся в трудовых отношениях с этими органами власти и условия их работы требуют постоянного пребывания на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия (за исключением командировок за границу);

военнослужащих из числа переселенцев, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно на территории проведения АТО, при наличии справки из воинской части о привлечении к проведению антитеррористической операции.

Социальный квартирный учет

Минсоцполитики разработало законопроект №7304 «О внесении изменений в Закон Украины ”О жилищном фонде социального назначения“». Он предусматривает расширение перечня категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа ВПЛ, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.

Кроме того, документ предусматривает, что:

право внеочередного получения квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда социального назначения имеют дети с инвалидностью (в том числе взятые на учет ВПЛ), не имеющие родителей или родители которых лишены родительских прав и проживающих в учреждениях социальной защиты населения, после достижения совершеннолетия;

право первоочередного получения квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда социального назначения имеют лица с инвалидностью I и II группы (в том числе взятые на учет ВПЛ).

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по результатам рассмотрения документа на заседании 7 февраля 2018 года решил рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении включить этот законопроект в повестку дня восьмой сессии и принять за основу. А при доработке документа к рассмотрению во втором чтении учесть основные положения альтернативного законопроекта №7304-1, которым предлагается предоставить право взятия на социальный квартирный учет всем ВПЛ.

Как сообщил заместитель министра соцполитики Александр Привалов, министерство разработало законопроект, который позволяет встать на квартирный учет лицам с инвалидностью из числа ВПЛ, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории. «У нас есть очень большая проблема, связанная с тем, что ВПЛ зарегистрированы по адресу проживания на территориях, временно неподконтрольных украинской власти. И конечно, чтобы встать на квартирный учет, переселенцам необходимо регистрироваться на подконтрольной территории. Принятие проекта акта будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лицам с инвалидностью из числа переселенцев и получения во временное пользование социального жилья без требования наличия местной регистрации», – пояснил Привалов.

Если же после доработки законопроекта №7304 ко второму чтению в него учтут положения альтернативного законопроекта №7304-1, то право на взятие на квартирный учет без наличия местной регистрации получат все переселенцы.

Большинство переселенцев не имеют права встать на квартирный учет, поскольку согласно Правилам для этого нужно постоянно проживать, а также иметь регистрацию места жительства в населенном пункте, где они хотят получить жилье. Возможность стать на квартирный учет есть только у некоторых категорий переселенцев.

Напомним, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые достигли 16 лет и состоящие на учете как ВПЛ, имеют право зачисляться на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и социальный квартирный учет по месту их учета как ВПЛ.