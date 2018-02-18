Пограничники России не пропускает фуры из Украины

18.02.2018 13:02

Очередь грузовиков у пункта пропуска Гоптовка составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 грузовиков вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом. Возле международного пункта пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка в Харьковской области скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию России. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 18 февраля, передает korrespondent.net.

"В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска составляет около 100 автомобилей.

Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации российская сторона не ответила, однако люди, которые едут из

России сообщили, что грузовые транспортные средства не пропускают через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для досмотра грузов.

В пограничном ведомстве попросили всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через Гоптовку, учитывать обстановку на этом направлении.