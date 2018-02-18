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"Пока у власти в России будет Путин, конфликт на Донбассе не будет решен": главные итоги конференции по безопасности в Мюнхене
Эксперты и политологи считают, что по итогам Мюнхенской конференции по безопасности представителей Российской Федерации удалось максимально вовлечь в диалог. Второй и главный день форума прошел в субботу, 17 февраля, с утра до позднего вечера при почти непрерывном участии российских представителей в тематических дискуссиях, пишет DW.
Возможно, это связано с тем, что глава конференции, бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) и его коллеги полагают, что курс на противостояние между Россией и США достиг угрожающего уровня и хотят максимально использовать площадку Мюнхена как шанс "отойти от края пропасти". Уже ранним утром на полях конференции прошел полуторачасовой завтрак на уровне политиков и крупных бизнесменов с участием министров иностранных дел - Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) и Сергея Лаврова. Организатором традиционного мероприятия выступил Восточный комитет немецкой экономики. Встреча была закрытой для прессы, но, как рассказал один из участников, говорили на ней в том числе о путях решения "украинского вопроса", который бы открыл путь к отмене санкций против России. По словам источника, немецкий бизнес выступает за скорейшее размещение миротворцев ООН в Донбассе. Эта идея, изначально выдвинутая Украиной, обсуждается уже несколько месяцев после того, как она прозвучала из уст президента России Владимира Путина. Для "нормандского формата" времени не нашлось Тезис о миротворческой миссии ООН в Донбассе поддержал и глава немецкого МИДа в своем программном выступлении на конференции. Габриэль отметил, что такая миссия могла бы стать поводом для постепенной отмены санкций против РФ со стороны Европейского Союза. Но ускорить процесс подготовки миссии ООН в Мюнхене не получилось. Запланированная на пятницу встреча в "нормандском формате" глав МИД Украины, России, Германии и Франции была перенесена на субботу, поскольку Габриэль прибыл в Мюнхен позже, чем планировалось. А в субботу, по данным дипломатических источников, не нашлось времени. В итоге беседу в пятницу провели только украинский и российский шеф-дипломаты, но договориться, по словам украинского министра Павла Климкина, не смогли. Детальная дискуссия по Украине, но без представителей России на подиуме, состоялась в рамках так называемого Украинского ланча. Это мероприятие украинского бизнесмена Виктора Пинчука, которое прошло в отдельном здании, но в сотрудничестве с Мюнхенской конференцией. Участники дискуссии в целом сдержанно-оптимистично оценили перспективы миротворческой миссии ООН в Донбассе, возможный план которой представил недавно вашингтонский институт Хадсона и фонд экс-генсека НАТО Расмуссена. Бывший представитель США при ООН Джон Болтон сказал, что миссия ООН - это путь к замораживанию, но не решению конфликта в Донбассе. Экс-министр обороны США Роберт Гейтс полагает, что пока у власти в России будет Владимир Путин, конфликт не будет решен. В отличие от них президент Украины Петр Порошенко излучал оптимизм и говорил, что почувствовал в Мюнхене единство его страны и Запада. От тезисов Лаврова до секретной встречи Никифорова Сергей Лавров, постоянный гость Мюнхенской конференции, выступил с речью, в которой, как и в предыдущие годы, критиковал НАТО за приближение к границам России и развертывание военной инфраструктуры, называл войну в Украине внутренним конфликтом и обвинял Киев в притеснениях русского языка и культуры. Лавров говорил сдержанно, лишь один раз позволив себе недипломатичное выражение: отвечая на вопрос об обвинениях в США против 13 россиян, подозреваемых в попытке вмешательства в президентские выборы 2016 года, российский министр назвал эти обвинения "трепотней". Во время обсуждения контроля за ядерными вооружениями Россию представлял бывший посол в США Сергей Кисляк, имя которого упоминалось в скандале о предполагаемых связях членов избирательной кампании Дональда Трампа с Россией. Кисляк невозмутимо повторял, что Россия не вмешивалась в выборы в США, а что ее ядерные силы носят оборонительный характер. Ближе к вечеру состоялась дискуссия о странах "между Россией и Европой", участие в которой приняли президент Армении и премьер Молдавии, а также член Совета Федерации РФ Константин Косачев и еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан. В своих выступлениях Косачев говорил, что в проблемах и неразрешенных конфликтах на постсоветском пространстве виноват Запад, а Москве не в чем себя упрекнуть. Наконец, под занавес второго дня Мюнхенской конференции, поздно вечером, в дискуссии с интригующим названием "Что должно не давать нам спать по ночам?" с представителями бывших западных спецслужб и экспертами должен был общаться министр связи РФ Николай Никифоров. Эта встреча была закрытой для прессы. Предупреждение Макмастера Москве и Пекину Одним из наиболее резонансных выступлений во второй день конференции стала речь советника президента США по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера. Поскольку ни вице-президент Майк Пенс, ни госсекретарь Рекс Тиллерсон в Мюнхен не приехали, а министр обороны Джеймс Мэттис в отрытых дискуссиях участия не принимал, Макмастер был самым высокопоставленным представителем Вашингтона, который выступил публично. Советник Трампа отнес Россию, не упомянув ее прямо, к "ревизионистским державам, которые бросают вызов стабильности послевоенного миропорядка". При этом Макмастер назвал это одной из трех угроз, наряду со "странами-изгоями" и "джихадистскими организациями". Представитель Вашингтона призвал усилить единство Запада, больше тратить на оборону и усилить давление на такие страны, как Иран, Сирия, Северная Корея и "их спонсоров". Это прозвучало как предупреждение России и Китаю. Несколько вывел из себя сдержанного Макмастера Константин Косачев. Он сослался на данные российских компьютерных экспертов о том, что 28 процентов кибератак на Россию исходят из США, а в обратном направлении - два-три процента. "Я удивлен, что у российских киберэкспертов есть время для таких оценок", - иронично ответил Макмастер, его слова заглушили смех и аплодисменты. Похоже, на сотрудничество России и США в области кибербезопасности, которое настойчиво предлагает Москва, в Вашингтоне пока не рассчитывают. Как не рассчитывают и на сближение по другим вопросам в целом. Выступления политиков и экспертов в Мюнхене показали, что Россия и Запад остаются на своих прежних позициях, а по некоторым из них, в том числе по санкциям, США готовятся к ужесточению.
Источник: dialog.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Европейский союз, Путин, Российская Федерация, конфликт, конференция, Мюнхен, Лавров
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