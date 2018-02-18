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Поставленные на Донбасс сломанные машины «Богдан» показали масштаб воровства средств налогоплательщиков - эксперт
Сломанные санитарные машины «Богдан», поставленные на Донбасс в зону АТО, показывают масштабы воровства и присвоения средств представителями высших эшелонов власти.
Об этом в Facebook сообщил президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук, передал корреспондент ГолосUA.
«На фронт поставили 50 машин, из которых половина сразу сломалась. На днях Минобороны судорожно начало пытаться замять скандал. Дескать, закупки новых "Богданов" будут остановлены, пока производитель не устранит проблемы. Но бюджетные деньги-то уже ушли к Порошенко. И никто их не вернет. Не говоря о том, что ломающиеся "Богданы" могли стать причиной смерти военных, которых надо срочно доставить с ранениями с больницу. Повторюсь. История с "Богданами" - это только один из сотен эпизодов воровства на армии и на войне миллиардов гривен», - считает эксперт.
Он также сообщил, во сколько госбюджету и налогоплательщикам обошлись эти поломки.
«Для Порошенко и его окружения война на Донбассе - это прибыльный бизнес. Это не всегда можно доказать. Но иногда все же удается. Из-за жадности и веры в безнаказанность власти, переходящей все границы. Так, благодаря общественности "всплыл" скандал с некачественными санитарными машинами "Богдан 2251", которые закупило Минобороны. Цена каждой машины из оплаченных 100 штук была выше импортных аналогов и составила 32 тыс долларов», - говорит Д.Корнейчук.
Он добавил, что «для власти война – это золотая жила».
«Собственно, поэтому войну и не хотят прекращать с 2014-го года. По крайней мере - это один из мотивов Киева», - заключил аналитик Д.Корнейчук.
Напомним, медики не хотят использовать санитарные автомобили производства завода «Богдан», утверждая, что они неустойчивы и сильно трясутся при езде. Из 50 санитарных автомобилей «Богдан-2251», поставленных Министерством обороны на Донбасс, 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
Теги: Донбасс, Богдан, АТО, воровство
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