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Прогноз погоды на 18 февраля: на западе будет идти снег, на дорогах – гололедица и туман

18.02.2018 07:55
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Прогноз погоды на 18 февраля: на западе будет идти снег, на дорогах – гололедица и туман

Погода в воскресенье, 18 февраля, в Украине кардинально не изменится. В западных регионах ожидаются незначительные снегопады, на остальной территории облачно, гололедица. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2 ... + 1 градусов.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
В западных областях будет облачно, днем ​​ожидается небольшой мокрый снег, кроме того, на дорогах – гололедица, туман. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах до +2 ...- 3.
На Закарпатье несколько теплее – от +1 до +6 градусов, а в Карпатах днем ​​до -2 ...- 7 градусов.
На севере страны облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​– -2 ... + 1 градусов. В центральных регионах ночью и утром местами ожидается туман. Столбики термометров будут колебаться днем ​​от -1 ... до +5 градусов.
На востоке синоптики прогнозируют также небольшой снег, туман и гололед. Температура воздуха днем ​​– -2 ... + 4 градуса. Теплее всего будет на юге Украины – до +6 градусов.
В Киеве 18 февраля облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​от 0 ... до 2 градусов мороза.
Прогноз погоды на воскресенье, 18 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3 ... + 5
Львов – -1 ... + 1
Ивано-Франковск – -1 ... + 1
Тернополь – -1 ... + 1
Черновцы – -1 ... + 1
Хмельницкий – -1 ... + 1
Луцк – -1 ... + 1
Ровно – -1 ... + 1
Житомир – -1 ... + 1
Винница – 0 ... + 2
Одесса – +3 ... + 5
Николаев – + 3 ... + 5
Херсон – +3 ... + 5
Симферополь – + 4 ... + 6
Кропивницкий – + 1 ... + 3
Черкассы – 0 ... + 2
Чернигов – -1 ... + 1
Суммы – 0 ... -2
Полтава – 0 ... -2
Днепр – + 1 ... + 3
Запорожье – +2 ... +4
Донецк – + 1 ... + 3
Луганск – 0 ... + 2
Харьков – -1 ... + 1
Киев – 0 ... -2



Теги: Украина, Донбасс, гололед, туман, прогноз погоды
 
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