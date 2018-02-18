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Сын погибшего на Майдане активиста рассказал, почему тормозят следствие по делу майдановцев

18.02.2018 16:07
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Сын погибшего на Майдане активиста рассказал, почему тормозят следствие по делу майдановцев

Сын погибшего на Майдане Героя Небесной сотни Владимир Бондарчук в прямом эфире 24 Канала рассказал, почему на сегодняшнее мероприятие пришло так мало людей и почему тормозится следствие по делам Майдана.
Это мероприятие традиционное. Обычно на него приезжают участники событий и их семьи. От 20 февраля будут проводиться молебны, поэтому Владимир считает, что на тех мероприятиях уже людей будет больше. "На сегодняшнее мероприятие пришли те, для кого это действительно важно", – отметил сын Героя.
Дело по убийству моего отца уже передано в суд. Что касается непосредственных исполнителей, в отношении 5 сотрудников киевской роты "Беркут", суд уже длится более 2 лет. За это время я трижды выступал в суде и давал показания. Также нам удалось собрать доказательства по делу: фото - и видеоматериалы, которые воссоздают картину событий того времени и передвижения моего отца на Майдане.
Стоит отметить, что суд – относительно показательный. Он происходит в прямом эфире, на него приходят журналисты.
Сейчас расследования созданы Верховной Радой, которая вносила изменения в Уголовный кодекс. Поэтому получается, что фактически расследование по делам Майдана прекращено. Это произошло из-за того, что ГПУ потеряла свои полномочия по расследованию, ведь дальше вести дело должно было бы Государственное бюро расследований, которое еще не начало функционировать. Также есть немало проблем с реформированием судов, которые могут повлиять и уже влияют на расследование событий на Майдане.
Однако Владимир надеется, что дело все же будет иметь логическое завершение. Он настаивает на том, что найти и осудить исполнителей – мало. Нужно найти заказчиков – тех, кто отдавал преступные приказы.



Теги: Донбасс, расстрел, Майдан, Небесная сотня
 
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