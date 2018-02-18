Убийство АТОшником мужчины на остановке: ветераны указали на серьезную проблему всеукраинского масштаба

18.02.2018 10:59

Убийство участником антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Дмитрием Балабухом повара Руслана Юрченко на остановке в Киеве могло быть последствием психотравмирующих событий.

Об этом "Апострофу" заявил военный психолог и ветеран АТО Андрей Козинчук.

"Дмитрий был участником психотравмирующего события под названием "война". Этому парню была необходима помощь, необходима она и сейчас, просто она не была оказана", - сказал он.

С его мнением согласился военный психолог, участник АТО Алексей Скиртач. Он подчеркнул, что посттравматическое стрессовое расстройство, адреналиновая наркомания, очень опасно.

"Человеку не хватает гормона стресса, не хватает ощущений, когда все ощущения на войне он уже пережил", - уточнил он.

По словам Козинчука, этот инцидент - возможность сказать государству, обществу: нужно что-то делать, иначе впереди может быть очень много таких Дим.

"Если бы государство давало таким людям пройти нормальную психологическую реабилитацию, то этого, скорее всего, не случилось бы. С медицинской реабилитацией особых проблем нет: для бойцов сейчас хороший уровень медицины. А вот с психологической реабилитацией для ветеранов дела обстоят очень плохо. Деньги на это государством выделяются, но, с моей точки зрения, распределяются они неправильно, потому что результата особого нет", - отметил ветеран АТО Георгий Турчак.

Он уточнил, что каждый психолог работает с ветеранами по-своему. Нет единых стандартов в психореабилитации военных, которые были бы разработаны именно под войну на Донбассе. С этим утверждением соглашается и Алексей Скиртач.

"Украинская военная психология только зарождается. И зарождается она на практике. К нам приезжают иностранные специалисты, учат, но у разных армий разная специфика. Например, к нам приезжал главный психиатр из ЦАХАЛа (армия Израиля, - ред.), и он рассказывал, что у них проблемы алкоголизма нет вообще, но есть, например, проблема каннабинола: 90% курят марихуану", - заявил психолог.

Турчак добавил, что, если бы существовали стандарты психологической реабилитации, адаптированные к конфликту, то психологи работали бы слаженно, деньги уходили бы в правильное русло и был бы порядок.

"А так мы имеем кучу психологов, каждый по-своему пытается реабилитировать военных, думает, что именно его программа правильная. И часто случается так, что психологи только вредят ветеранам", - пояснил он.

Но и сами ветераны АТО должны быть заинтересованы в помощи самим себе.

"В том, что мы, АТОшники, не идем к психологу, а заливаем все водкой, травой и прочей гадостью, вина лежит только на нас. Тот факт, что ты воевал, не значит, что в мирной жизни ты можешь творить беспредел", - подчеркнул Скиртач.