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В Черное море вошел второй за два дня ракетный эсминец США
В акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Carney для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.
"Военно-морской флот США имеет историю установления отношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", - говорится в заявлении.
Ведомство отмечает, что эсминец прибыл для проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для повышения совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.
Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 16 февраля, американский ракетный эсминец "Росс" (USS Ross), ударивший "Томогавками" по сирийской военной базе в городе Хан-Шейхун в провинция Идлиб, вошел в акваторию Черного моря.
Теги: Украина, США, Донбасс, НАТО, Черное море, эсминец
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