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В Харьковской области пациент обстрелял из ружья бригаду скорой помощи
В субботу, 17 февраля, в 20:43 в дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение о стрельбе от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Об этом на своей странице в Facebook информирует пресс-центр полиции в Харьковской области.
Инцидент произошел во время выезда медиков по месту вызова. Человек, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить.
"Жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний "пациент" пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил покинуть его жилье. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Следствие продолжается.
Теги: Донбасс, скорая помощь, Харьковская область, пациент, ружье
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