В Киеве националисты разгромили российский "Сбербанк"

18.02.2018 16:21

В Киеве на Подоле представители националистических организаций разбили окна в здании российского "Сбербанка", пишет Апостроф.

Также на здании "Сбербанка" написали: "Смерть России". Судя по фотографиям, стены банка облили краской. Затем националисты направились к "Альфа-Банку".

Отмечается, что на месте инцидента присутствовали сотрудники полиции, но они не стали вмешиваться в ситуацию.

Однако на данный момент не уточняются, представителями какой или каких именно организаций были люди, которые разгромили "Сбербанк".

Судя по всему, инцидент произошел с отделением российского банка, которое расположено по улице Петра Сагайдачного, 25.