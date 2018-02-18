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В Киеве националисты разгромили российский "Сбербанк"

18.02.2018 16:21
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В Киеве националисты разгромили российский "Сбербанк"

В Киеве на Подоле представители националистических организаций разбили окна в здании российского "Сбербанка", пишет Апостроф.
Также на здании "Сбербанка" написали: "Смерть России". Судя по фотографиям, стены банка облили краской. Затем националисты направились к "Альфа-Банку".
Отмечается, что на месте инцидента присутствовали сотрудники полиции, но они не стали вмешиваться в ситуацию.
Однако на данный момент не уточняются, представителями какой или каких именно организаций были люди, которые разгромили "Сбербанк".
Судя по всему, инцидент произошел с отделением российского банка, которое расположено по улице Петра Сагайдачного, 25.



Теги: Донбасс, Киев, националисты, Сбербанк
 
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