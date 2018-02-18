В Киеве зафиксирована первая смерть от гриппа

18.02.2018 18:52

В Киеве зарегистрирована первая в этом году смерть от гриппа — умерла семилетняя девочка, которая, будучи прописана на столичной Оболони, проживала в поселке Коцюбинское под Киевом.

По словам директора Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергея Чумака, причиной смерти стало несвоевременное обращение за медицинской помощью.

«Заболел ребенок 1 февраля, а в Киев за медпомощью родители обратились только 6 февраля, а 7-го ребенок умер из-за множества осложнений, включая сердечную недостаточность», — сказал он в комментарии изданию «Вести».

Чумак отметил, что число заболевших в Киеве растет, однако пока ситуация по заболеваемости ниже эпидемиологического порога.

«За последнюю неделю в столице было зарегистрировано более 25 тыс. случаев заболевания гриппом. Из них 18 тыс. дети, в том числе 8 тыс. школьного возраста», — заявил он.





Источник Факты.