В оккупированном Крыму продолжают уничтожать детские лагеря

18.02.2018 14:02

Местные активисты бьют тревогу. В оккупированном Крыму продолжается уничтожение детских лагерей, расположенных на "лакомых" участках у моря. Об этом рассказал местный активист Александр Талипов, передает segodnya.ua.

По его информации, на очереди оздоровительный лагерь "Родина мира" в Береговом под Феодосией.

"Вот что планируют: гостиничный комплекс "Феодос". На территории села Береговое. Разработчики проекта отметили, что "только единичные турецкие отели могут похвастать лучшим".

Украшением Феодосии на первой береговой линии. Комплекс, построенный примерно в сотне метров от берега будет объединен с пляжем посредством крытой галереи.

При этом благоустройство прибрежной зоны не предусматривает каких либо застроек. Скажите, простой вопрос крымской власти: почему вы можете только уничтожать и продавать за копейки наше достояние?", – отметил Талипов.

Он добавил, что жители Берегового требуют сохранить лагерь, на территории которого уже организовали рынок и торговлю.