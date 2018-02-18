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Волкер заявил, что русскоязычное население на Донбассе лучше защитят миротворцы ООН
Миротворческая миссия ООН реально поможет остановить вооруженный конфликт на Донбассе, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.
Развертывание миротворческих сил ООН на Донбассе станет лучшим вариантом для защиты русскоязычного населения в регионе, заявил во время выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер. Об этом сообщает УНІАН.
По его словам, в данный момент на Донбассе идет "горячая война", в которой гибнут люди и где гуманитарная ситуация "имеет неотложный характер".
Волкер напомнил, что Россия настаивает на том, что хочет защитить русскоязычное население на востоке Украины, а потому якобы поддерживает там свои усилия.
"Самое лучшее, что мы можем сделать для защиты людей, обеспечения безопасности и создания мира, будет заключаться во введении миротворческой силы с мандатом ООН в регионе, которая реально прекратит конфликт и создаст условия, при которых Минские соглашения будут полностью реализованы", – подчеркнул Волкер.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях.
Министерство иностранных дел Украины 12 февраля заявило, что Россия за три года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, ООН, боевики, ВСУ, миротворцы, Минские договоренности
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