Довели до суицида: студенты пикетируют университет Богомольца

19.02.2018 18:20

Участники акции обвиняют руководство университета имени Богомольца в коррупции и доведении до самоубийства.

Первый заместитель ректора университета Ярослав Цехмистер прокомментировал трагедию и утверждает, что, что Муккадас сообщили лишь о том, что у нее закончился срок действия визы, приказа о ее отчислении еще не было и девушка не знала, что ее отчислят.

Заместитель ректора заявил, что у него была встреча с отцом и родственниками девушки, где звучала информация о том, что заместитель декана по работе с иностранными студентами Татьяна Тимохина «разорвала заявление девушки». Цехмистер заверил, что сейчас эту информацию тщательно проверяют.

Источник: https://donpress.com