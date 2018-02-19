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«Еще одна революция добьет Украину»: Ляшко призвал власть объединить страну
Очередная революция добьет Украину, поэтому сейчас политики должны искать способы объединения украинцев
“Запас прочности украинцев исчерпан. Сегодня нужно сшивать страну. Противостояние, распри, взаимоборство приведут к уничтожению государства, как это было в начале ХХ века. Недавно мы отмечали столетие революции и восстановления украинской государственности. Чем тогда закончилось? Перессорились: Скоропадский выносил Грушевского, затем Петлюра выносил Скоропадского, в конце все оказались за границей, а победили большевики. Как следствие — Голодомор, репрессии, миллионы убитых украинцев. Все потому, что тогдашние политики не смогли поставить интересы государства выше собственной задницы — каждый хотел примоститься в то или иное кресло”, — подчеркнул Ляшко.
Народный депутат добавил, что сейчас политики должны модернизировать страну, а не искать собственной выгоды.
“Наши политики борются за место на кладбище — это все, чем они занимаются. А надо вытаскивать страну вперед, обновлять ее и делать современной. Маск “Теsla” в космос запустил, китайцы два года назад запустили квантовый спутник, а сейчас испытывают автомобили без управления человека. Турция когда-то была в долгах как в шелках, а сейчас у них ни одной копейки задолженности перед Международным валютным фондом, Польша отказалась от кредита МВФ в 10 млрд евро, потому что у них сейчас нормальная экономическая ситуация. А мы дороги не можем отремонтировать между Тернополем и Дубно, или Херсоном и Николаевом, и зерном торгуем вместо продукции. С 60 млн т собранных зерновых 40 млн т продали за копейки. А надо ставить агропереработку в селе и продавать булочки, макароны или хотя бы муку”, — подытожил Ляшко.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Олег Ляшко, революция
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