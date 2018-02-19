Главарь ОРЛО сообщил, когда в «республике» пройдут выборы на пост главаря

19.02.2018 08:15

«И. о. главаря ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что намерен принять участие в «выборах», которые боевики обещают провести осенью нынешнего года.

СМИ боевиков отмечают, что необходимость участия в «выборах» Пасечник пояснил намерением «выполнить поставленные задачи». Однако, дата их проведения не сообщается.

Известно, что главарь «ДНР» Александр Захарченко также заявил о намерении «переизбираться» на оккупированной части Донецкой области.

Источник: https://donpress.com